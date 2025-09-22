Un joven cordobés especialista en bordados, viajó a Japón y logró sorprender con su arte al público oriental

El joven oriundo de Río Cuarto David Brito borda retratos hiperrealistas de personas, paisajes y hasta animales a mano, y desde hace seis meses vive en Japón, donde también realiza su arte y sigue trabajando. En Radio Nacional, conversó con Diego Ramos y contó cómo se metió en ese arte.
"Mi formación tiene que ver con lo plástico, las artes de la pintura, el dibujo y la escultura. Cuando terminé la facu, quise expandirme y busqué en la cerámica, y en el bordado me metí por lo textil. Empecé con el tejido por mi abuela. Al principio arranqué con dibujos y textos. De a poco compré diferentes tonos y me puse como objetivos hacer retratos de Tini, o de Nicki Nicole", expresó.
Brito dijo que hoy se siente "cómodo con el bordado" y ya no se imagina haciendo otra cosa: "Me gusta volvar la experiencia que estoy viviendo y volcarlo en mis obras. La gente me escribe por Instagram, donde están mis trabajos y me encarga por allí lo que quiere. Me hice amigos japoneses que bordan también y ellos me fueron diciendo dónde encontrar el material. Aquí hay de todo, mercerías de seis pisos".
"Extraño Argentina, tengo tiempo de quedarme aquí en Japón hasta marzo. Si llegara a encontrar trabajo en arte, me quedo. Sino volveré al país o seguiré viajando", agregó Brito.
