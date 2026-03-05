Un joven argentino recibió un premio de la NASA por su proyecto de minería sustentable en Marte

Matías Trufelman, un adolescente argentino de 16 años fue distinguido en Estados Unidos en el marco de una competencia internacional vinculada a la NASA, tras integrar el equipo ganador con un proyecto de minería sustentable en Marte. El joven participó del programa educativo Space Academy Camp, una iniciativa que busca acercar a estudiantes de todo el mundo a la ciencia, la ingeniería y la exploración espacial. Trufelman conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional y compartió su experiencia.

"Viajé con Space Academy Camp, que lleva a estudiantes de 11 a 18 años de las escuelas y los lleva a bases de la NASA para hacer proyectos de robótica. Fuímos a museos, hablamos con astronautas, fuímos a ver cohetes reales", contó.

El joven contó cómo se organizó su trabajo y del área que él se tuvo que ocupar: "El proyecto trata de un robot que extrae algunos minerales de Marte, con otros cochetes que vuelven a la tierra y van a nuestra empresa. Allí se producirían los minerales para transformalos en joyería, y esta es sustentable sin dañar la piel".