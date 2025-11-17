Un intendente bonaerense nombró a una IA como funcionaria del municipio

El chatbot estará a cargo de una Dirección General de Zárate, por lo que contará con firma propia y podrá gestionar expedientes. Podrá responder preguntas frecuentes de los ciudadanos sobre procedimientos municipales, horarios, requisitos. Así lo explicó la secretaría de Innovación de Zaráte, Mariana Llado, en Nunca es Tarde.
Su capacidad de contar con firma propia le otorga validez legal a sus interacciones y gestiones dentro del sistema de expedientes, equiparando su accionar al de un funcionario humano en ciertos contextos. Esto optimiza la eficiencia de la administración pública y mejora la accesibilidad a los servicios municipales.
