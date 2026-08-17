Un incendio en la subestación eléctrica de Tolosa provocó un apagón masivo en La Plata

El corte eléctrico no solo afecta a esa localidad sino también a Ringuelet, Gonnet, buena parte de la Zona Norte y hasta a una gran cantidad de vecinos del Casco Urbano de La Plata. Las llamas ya fueron controladas, por lo que se investiga qué pasó y se trabaja para reestablecer el servicio. Alejandra Gallo, en el programa de Nico Yacoy Primer Round, charló con el periodista local sobre lo ocurrido.

“No hubo que lamentar heridos”, precisó Juan Pablo Ferrari, “se estima que a la noche estará totalmente restituido el servicio eléctrico”.