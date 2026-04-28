Un importante hallazgo científico facilitaría la detección temprana del Alzheimer

La investigación, publicada en la revista Alzheimer’s & Dementia, se centra en la proporción entre neutrófilos y linfocitos, dos tipos de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario. Este indicador se mide en análisis de sangre habituales pero hasta ahora no se lo había vinculado de forma tan directa con el riesgo de deterioro cognitivo. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el médico psiquiatra sobre este descubrimiento y lo que implica este avance.

El Dr. Guillermo Dorado precisó que este hallazgo “es mucho más profundo” y no sólo vale en el Alzheimer sino en “todas las cuestiones que encuadramos en la salud mental”.

“La investigación en neurociencia hoy apunta a entender el rol que juega el sistema inmunológico en la enfermedad mental en general y, sobre todo, en cómo funciona el cerebro”.

Para el profesional, estos hallazgos médicos que permitirían "poder detectar e intervenir, están abriendo un campo interesantísimo a las posibilidades terapéuticas futuras”.

"No hay manera de frenar la enfermedad pero sí se puede retardar el avance", sostuvo respecto al Alzheimer.

El Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia a nivel global, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año.

El análisis reveló una asociación clara: las personas con una mayor proporción de neutrófilos respecto de linfocitos tenían un riesgo significativamente más alto de desarrollar Alzheimer u otras demencias, tanto en el corto como en el largo plazo.

Además, el incremento del riesgo se observó en individuos que superaban la mediana de esa proporción, incluso cuando no presentaban síntomas de deterioro cognitivo.

El marcador podría identificar a personas en etapas muy tempranas, cuando todavía no hay señales clínicas evidentes.

A diferencia de otros métodos diagnósticos más complejos o costosos, este marcador puede obtenerse a partir de un análisis de sangre rutinario.