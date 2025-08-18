Un homenaje que revive la obra de Horacio Guaraní

Rodrigo Montero visitó a Mariano del Mazo en el estudio de Nacional Folklórica, acompañado por Ariel Argañaras. Juntos repasaron temas de Don Horacio, el disco que rinde homenaje a la obra de Horacio Guaraní, con arreglos frescos y la participación de invitados como Franco Luciani. El cantante, además, adelantó que su próximo trabajo se titulará De Alpargatas e incluirá colaboraciones con Yamila Cafrune y artistas internacionales. La presentación será en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 (San Telmo), un espacio histórico ideal para disfrutar de estos clásicos renovados.