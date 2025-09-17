Un homenaje a Ramona Galarza en La Paila

Brotes Trío se presenta con un espectáculo que celebra la obra de la gran cantora litoraleña

Brotes Trío visitó a Carla Ruiz en el estudio de Nacional Folklórica. Integrado por Claudia Madeo, Silvana Nacerini y Daniela Altamirano, el trío presentó el homenaje a Ramona Galarza que ofrecerán este viernes 19 de septiembre a las 21 hs en La Paila (Costa Rica 4848, Palermo).

La formación se completa con Pacho Barroso en guitarra y Luciano Jara en acordeón, con entradas disponibles en la web de La Paila, por teléfono o en puerta.