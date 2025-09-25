Un guitarrista que viaja entre el tango y el folclore

Norberto Passera recibió en el estudio de Nacional Folklórica al "Colo" Vasconcellos, integrante de AHYRE. El artista repasó su recorrido como guitarrista, desde sus inicios en Córdoba hasta su presente en Buenos Aires. Contó que estudió música clásica pero siempre lo atrajeron el tango y el folclore, géneros en los que encontró un puente entre lo académico y lo popular. Reconoció influencias de Aníbal Troilo, Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú, y explicó que su proyecto actual busca rescatar esas sonoridades desde una mirada contemporánea. Vasconcellos adelantó que se presentará el viernes 19 de septiembre en el Espacio Cultural El Faro (San Telmo), con un repertorio que combina composiciones propias y clásicos argentinos.