Un grande de Huracán y del fútbol sanrafaelino

Aunque no nació en el departamento, lo primero que aclaró al comenzar la charla con el móvil de LV4 fue “yo me siento sanrafaelino”. Respecto de su impecable estado físico, dijo que se cuida un poco y el resto es genética.

“El cariño de la gente no me dejaba ir y cuando vengo siempre nos reunimos con ‘los muchachos’, no solo de Huracán sino también con los de pedal”- comentó- y teniendo en cuenta que parte de su familia se ha instalado acá, adelantó que “la posibilidad de venir a vivir en San Rafael está, porque siempre lo quise hacer”.