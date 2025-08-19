Un gigante de la industria automotriz de China desembarca en Argentina

El gigante de la industria automotriz de China BYD confirmó la creación de BYD Auto Argentina S.A.U., que realizará una fuerte inversión para crear una red de comercialización para sus unidades eléctricas e híbridas.

BYD actuará como importador de esos vehículos, los que serán comercializados a través de distribuidores locales que ahora actuarán con el aval oficial de la compañía China.

El gigante industrial chino obtuvo, tras una licitación, unos 1.300 cupos para importar unidades eléctricas sin aranceles que promocionó el Gobierno.

BYD es uno de los mayores comercializadores de autos electrificados (eléctricos e híbridos) del mundo y en 2024 fue la tercera marca a nivel global en ventas, con 3,83 millones de unidades comercializadas, detrás de Toyota (7,98 millones) y Volkswagen (4,7 millones).

Además, en 2024 tuvo ingresos por US$ 110.000 millones y en el primer trimestre de este año alcanzó ganancias por US$25.000 millones.

"Estamos muy contentos de ver que Argentina está abriendo su economía y estabilizando su moneda y entonces esto se convierte en una oportunidad", señaló el presidente de BYD Auto Argentina S.A.U. Yuan Deng.

"Recibimos muchas solicitudes de firmas que quieren ser concesionarios de BYD y vamos a elegir a varios, en diferentes regiones, pero incluso en una misma ciudad podríamos tener dos o tres juntos", agregó.