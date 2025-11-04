Entrevista a Marcos Lede

04/11/2025

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo azotó al partido de Bolívar

El barrio de Urdampilleta, en el partido de Bolívar (Provincia de Buenos Aires), sufrió anoche un fuerte temporal con lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento y voladuras de techos que dejó una estela de destrucción, cortes eléctricos y evacuados.

 

En comunicación con Ramos generales, el periodista local Marcos Lede, que se encuentra en terreno haciendo el relevamiento de los daños, contó que hubo techos volados, vidrios de comercios rotos, y árboles y postes eléctricos caídos. Según el primer informe municipal, el servicio eléctrico está interrumpido como medida preventiva ante la caída de transformadores y la cooperativa trabaja en restablecerlo lo antes posible.

"Pareciera ser una cola de tornado. Fueron 140 milímetros de lluvia en 7 horas", precisó, al tiempo que destacó que "no hubo que lamentar heridos ni personas fallecidas".

Las autoridades habilitaron el hospital local y la delegación municipal como centros de evacuados para familias cuyos hogares quedaron parcialmente destruidos o sin suministro de servicios básicos.

Mientras tanto, Defensa Civil provincial ha enviado apoyo logístico al lugar con camionetas y personal técnico para colaborar en las tareas de limpieza, desobstrucción de calles y reparación de infraestructura crítica. Se recomienda a los vecinos permanecer en lugares seguros, evitar transitar por zonas con cables sueltos o árboles caídos y mantener actualizados los teléfonos de emergencia del municipio.