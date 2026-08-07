Un fuerte sismo de magnitud 4.5 sacudió a Mendoza

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter y se registró a una escasa profundidad de 10 kilómetros.

El fenómeno tuvo lugar exactamente a las 21:00 horas, momento en que miles de mendocinos se encontraban en sus hogares al cierre de la jornada.

El epicentro fue localizado a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ugarteche.

La poca profundidad del fenómeno contribuyó a que el temblor fuera advertido en varias zonas del Gran Mendoza, donde numerosos habitantes manifestaron haberlo sentido.