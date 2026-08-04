Pronóstico del tiempo

04/08/2026

Un frente nuboso domina gran parte del país este martes

La jornada de este martes se presenta con abundante nubosidad sobre gran parte del territorio nacional. Las condiciones más estables se observan en algunas provincias del oeste y la Patagonia, mientras que en el norte argentino persisten sectores con nubosidad y fenómenos aislados. Las temperaturas continúan mostrando una marcada diferencia entre las regiones del norte y del sur del país.

En la región central, la provincia de Buenos Aires registra cielo cubierto y una temperatura prevista entre los 11 y los 15 grados. Córdoba presenta cielo cubierto con neblina, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados. En Santa Fe y Entre Ríos predominan las nubes y los bancos de niebla, con máximas de 19 grados. La Pampa también mantiene condiciones mayormente cubiertas, con temperaturas entre 7 y 16 grados.

En el norte del país se esperan marcas más elevadas. Chaco, Corrientes y Formosa alcanzarán máximas de 26 grados, con nubosidad abundante y presencia de tormentas débiles o fenómenos eléctricos aislados. En Santiago del Estero la temperatura llegará a los 23 grados, mientras que Tucumán tendrá una jornada cubierta con niebla y una máxima de 20 grados. Salta y Jujuy registrarán máximas de 25 y 24 grados respectivamente.

La región de Cuyo mantiene condiciones más favorables. La Rioja alcanzará los 25 grados con cielo despejado, mientras que San Juan y Mendoza tendrán máximas de 20 y 19 grados respectivamente, bajo condiciones de nubosidad variable.

En la Patagonia se observan situaciones contrastantes. Chubut tendrá una jornada despejada con temperaturas entre 1 y 14 grados, mientras que Neuquén y Río Negro presentarán nubosidad parcial y máximas de 16 y 14 grados. Más al sur, Santa Cruz permanece con cielo cubierto y lluvias débiles, con temperaturas de entre 2 y 4 grados. En Tierra del Fuego se espera una jornada mayormente nublada, con valores que oscilarán entre 1 y 4 grados.

De acuerdo con las condiciones previstas para este martes, la nubosidad continuará siendo el rasgo dominante en gran parte del país, acompañada por bancos de niebla en sectores del centro y fenómenos aislados en algunas provincias del norte argentino.