“Un finde memorable, partida de Guzmán, llegada de Batakis"

Mario analizó la salida de Martín Guzmán y su carta de renuncia por las redes sociales. También se refirió a la llegada de Silvina Batakis como flamante ministra de Economía de la Nación.

"Guzmán no le anticipó al Presidente que iba a renunciar y se lo hizo saber en el momento. No había ninguna preparación del equipo de Gobierno para esa circunstancias", sostuvo el conductor de Gente de a pie. "Se puso en manifiesto otra vez el no diálogo entre el Presidente y la Vicepresidenta".

Gente de a pie, lunes a viernes de 15.00 a 17.00

Con Mario Wainfeld, Mariana Fossati, Juan Manuel Karg, Paula Niccolini, Martín Rodríguez, Mariana Enríquez, Sergio Wischñevsky, Lorena Álvarez, Beto Solas, Gerardo Villar, y Hernán Fredes.