Un experimento de química dejó estudiantes heridos en un colegio de Palermo

Sucedió en el Guadalupe, ubicado en Paraguay entre Medrano y Julián Álvarez, de la ciudad de Buenos Aires. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la Licenciada en Higiene y Seguridad Laboral, directora de la Consultora Duramadre, quien remarcó que "la seguridad siempre tiene que estar presente".

Silvana Castiglione dio detalles de lo ocurrido en función de la escasa información que se ha dado a conocer.

Consideró que fue producto de “una práctica errónea” y se preguntó “¿Qué controles están teniendo las escuelas alrededor de estas prácticas?”

“Me sorprendió que, en menos de diez días, haya otro hecho de este tipo y que no haya generado el alerta, me cuesta entender qué es lo que pasó”.

“Los productos químicos requieren ser tratados con mucho cuidado” y aconsejó que los padres “empiecen a hacer las preguntas” en torno a la realización de este tipo de actividades.

Por otra parte, Adrián Noriega también conversó con Nadia, la mamá de un estudiante del colegio, que brindó más detalles de lo ocurrido.

"Estamos toda la comunidad educativa muy en shock, fue una muestra de ciencias donde hacían experimentos".

Al menos cuatro jóvenes debieron ser trasladados a distintos centros de salud con lesiones graves por las quemaduras que sufrieron.

Es el segundo episodio de esta naturaleza, tras el incidente ocurrido la semana pasada en Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán dejó un saldo de 10 chicos heridos.

Desde el Hospital del Quemado, en la ciudad de Buenos Aires, adonde fueron derivados los estudiantes con estado más complicado, informa Penépole Moro.