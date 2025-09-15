Un estudio reveló que casi la mitad de los argentinos tiene colesterol alto

En la Argentina, cerca del 40% de los adultos tiene colesterol total elevado, lo que equivale a un cuarto de la población. Estos datos fueron arrojados por un estudio realizado por especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que también alertaron sobre la importancia de revertir esta situación y tener hábitos saludables para combatirlo. Analía Aquieri, médica de la División Cardiología del Hospital de Clínicas dio detalles sobre este tema en Radio Nacional.

"Aumenta el colesterol en nuestra población, aumenta el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad. Y todos son factores de riesgo cardiovasculares, que pueden provocar un infarto, un accidente cerebrovascular o una enfermedad vascular en las piernas, por ejemplo", mencionó.

"El valor óptimo va a cambiar según nuestros antecedentes y factores de riesgo. Un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, debe tener bajo el LDL. Por ejemplo en 60. Cuando el valor normal es hasta 140, cuando una persona no ha tenido ningún evento", dijo.

El hdl (colesterol bueno) debe estar por arriba de 50 en los varones y en los mujeres por arriba del 40.