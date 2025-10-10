Un estudio reveló mala alimentación, falta de ejercicio y poco descanso entre los argentinos

La mayoría de los argentinos no cumple con los niveles recomendados de actividad física, alimentación y descanso. Así de contundentes fueron los resultados del trabajo Salud argentina: hábitos y estilos de vida, del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21. Para hacer este trabajo se encuestó a 1.050 adultos en siete ciudades del país y reveló brechas de género, edad y nivel educativo en los hábitos saludables de la población. La doctora en psicología Fátima González Palau, quien lideró el estudio, dio detalles de estos datos en Radio Nacional.

"Encontramos de muy baja adherencia a los hábitos saludables. Si tuvieramos una mesa de 10 amigos, solo 2 cumplen con la recomendación de 150 minutos semanales de actividad física. Y a nivel de consumo de frutas y verduras, solo 1 cada 4 personas, las consume diariamente. Y otro dato, que observamos que más de la mitad duerme menos de 7 horas por noche", mencionó.

En otro sentido, hubo datos positivos respecto a la sociabilidad de los argentinos: "6 de cada 10 encuestados nos sentimos acompañados socialmente y esto es clave frente al estrés y a las dificultades de la vida cotidiana".