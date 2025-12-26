Un estudio reveló cómo cambiaron las letras de 20.000 canciones en 50 años

Un equipo científico analizó 20.186 canciones del Billboard Hot 100 y descubrió que la música refleja el estado emocional de la sociedad durante medio siglo. El estudio analizó, con técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural, las letras de las cien canciones en inglés más populares en Estados Unidos cada semana entre 1973 y 2023 según dicha lista. La musicoterapeuta Nuria Sierra, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, analizó este estudio en Radio Nacional.

"La música no solo se fue transformando desde lo lírico, sino también desde el tiempo que uno le dedica a la escucha de una canción. Ya nadie dedica tiempo a escuchar un disco entero. Los niños por ejemplo, no pueden terminar de escuchar un tema", mencionó.

Sierra recomendó "no escuchar música desde el celular" y tratar de "prestar atención" a la hora de escuchar música. "También es importante respirar, para bajar la ansiedad. Hay que permitirse el silencio porque es necesario. Cuanto uno más lo tolera es mejor", agregó.