Un estudio revela que el sexo sigue siendo clave en las relaciones después de los 60 años

Un estudio reciente realizado entre adultos solteros de entre 60 y 83 años reveló que la sexualidad continúa siendo un aspecto central en las relaciones afectivas durante la adultez mayor, lo que pone en evidencia la importancia del deseo, la intimidad y el vínculo emocional a lo largo de toda la vida.

Javier Sapir, médico sexólogo de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación Sexológica Argentina (ASAR), dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a los resultados de esta investigación, al destacar que los datos reflejan cómo la sexualidad sigue siendo un componente significativo en la vida afectiva de las personas incluso en edades avanzadas.

"Se da una paradoja: la gente joven está teniendo menos sexo que antes y los adultos mayores de 60 años están teniendo mucho más que antes porque su calidad de vida mejoró", expresó.

El estudio indica que el 97% de los participantes considera que la sexualidad es un aspecto importante dentro de una relación, mientras que el 72% manifestó que no buscaría establecer un vínculo romántico si no incluyera una dimensión sexual.

Especialistas en salud sexual señalan que durante mucho tiempo existieron mitos y prejuicios en torno a la vida afectiva de las personas mayores, lo que llevó a invisibilizar el rol que la sexualidad cumple en esta etapa de la vida.

Sin embargo, en los últimos años distintas investigaciones comenzaron a destacar la importancia del bienestar emocional, el contacto físico y la intimidad como factores que contribuyen a la calidad de vida, la salud mental y el fortalecimiento de los vínculos en la adultez mayor.