Un estudio muestra que la pandemia dejó secuelas emocionales y económicas que aún impactan

La investigación publicada bajo el título “Cambios en la vida familiar en Chile, Argentina y Ecuador: aprendizajes post crisis sociosanitaria”, analizó experiencias en estos tres países. Para conocer más detalles sobre los resultados obtenidos, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la Doctora en Psicología, profesora e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.

“Ya pasaron cinco años y todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia. Hay efectos que son sostenidos sobre todo en el área de salud mental. En todos los grupos etarios hay algún efecto con el que estamos lidiando”, explicó la Doctora Victoria Bein.

“El hallazgo más positivo que encontramos”, señaló, está vinculado a la “revalorización de la familia”.

Los argentinos destacaron que “el estar juntos fue la parte fundamental para poder sobrellevar la pandemia” y aún hoy se valora “el tiempo juntos como un privilegio”.

Por otro lado, la especialista advirtió sobre el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en la adolescencia y que, sostuvo es “consecuencia de la digitalización de los vínculos de los adolescentes que están muchísimo tiempo en redes sociales”.

Frente a los hechos de violencia y amenazas en las escuelas que involucran a adolescentes, destacó la importancia “del diálogo, la escucha, la contención y volver a una cultura de cuidado”.

“Hay que abrir diálogo, estar disponible”, remarcó la Doctor Bein.

Reconoció que “hay una crisis de autoridad muy fuerte, una autoridad que pueda ser democrática y respetuosa” y consideró “negligente que aún desde las políticas de estado no estemos discutiendo la edad de acceso a redes”.

Entre los principales hallazgos del estudio, se destacan los problemas de salud mental que continúan afectando a las familias: ansiedad, sentimientos de soledad y malestar emocional aparecen como constantes.

Estas dificultades, lejos de disiparse con el fin de la emergencia sanitaria, se mantienen como uno de los principales desafíos del período post pandemia.