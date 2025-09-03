Un estudiante de Lanús quedó seleccionado entre los 10 mejores del mundo

Gastón Díaz, un joven de 17 años que cursa el último año de secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra entre los 10 mejores estudiantes del mundo: fue seleccionado como finalista del prestigioso Global Student Prize, un galardón internacional que reconoce con 100.000 dólares a estudiantes que combinan excelencia académica, innovación y compromiso social.

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, Gastón compartió el orgullo de representar a Argentina y a toda Latinoamérica como el único finalista de la región en esta instancia. Su historia, afirmó, refleja un profundo deseo de sumar esfuerzos para generar un impacto real y tangible en su comunidad y más allá.

"El secreto más importante es que nunca me conformo con lo que sé y a partir de ahí decidí involucrarme en un montón de actividades distintas. Me encantan las matemáticas y la programación, e involucrarme en diferentes proyectos", expresó Gastón.

Desde muy joven, Gastón resaltó por su iniciativa y capacidad de transformar ideas en proyectos concretos. Fundó la aplicación Cresify, una herramienta de marketing digital reconocida por Microsoft for Startups, que detecta señales de compra según el comportamiento del consumidor, logrando gran visibilidad profesional y comunitaria

Global Teacher Prize. Además, coescribió una legislación sobre alfabetización financiera y tecnológica juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades del país.

"La educación en general tiene mucho para mejorar, pero sigue habiendo muy buenas bases. Sin el apoyo que me dieron un montón de mis profesores sería imposible que yo esté acá, y eso me parece que es algo muy importante", destacó.

Su recorrido académico también incluye una medalla en geometría obtenida en las Olimpíadas Matemáticas Argentinas, y una destacada participación como cuarto mejor proyecto en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, orientado a promover la transparencia en el gasto público.

Más allá de sus logros académicos y tecnológicos, Gastón dedicó gran parte de su tiempo a la docencia y el voluntariado. Colabora con la ONG Grupo El Ombú de Buenos Aires, donde enseña matemáticas y computación a niños en situación desfavorable mientras ayuda a distribuir más de 5.000 desayunos anuales. También desempeña un rol clave en Estudiantes Organizados, la organización más grande dirigidas por estudiantes del país, donde diseñó sistemas internos para coordinar a cientos de voluntarios.

El reconocimiento internacional continúa: Gastón fue seleccionado para asistir al prestigioso Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, EE.UU., organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la National Youth Science Foundation. En la actualidad, es el único representante de América Latina entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025, seleccionado entre casi 11.000 postulaciones de 148 países. El anuncio del ganador se espera para octubre, mientras Gastón planea invertir el premio en ampliar programas educativos en tecnología, robótica y emprendimiento para jóvenes con menos recursos.