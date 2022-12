"Un estudiante de derecho se da cuenta que hubo irregularidades" contra CFK

La ex vicegobernadora y ex fiscal federal, Griselda Tessio, analizó el fallo judicial que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, aseguró que "un estudiante de derecho se hubiese dado cuenta que hubo irregularidades" en el juicio de la causa Vialidad.

"El imputado no tiene que probar su inocencia, sino que es la Fiscalía la que debe probar la culpabilidad", explicó la ex vice del gobierno de Hermes Binner en el programa La siesta jugada (13 a 15hs.), y concluyó: "Hay una cantidad de irregularidades que nos hace estar seguros de que eso no se cometió por ignorancia del derecho. De alguna manera había que proscribir políticamente a la vicepresidenta".