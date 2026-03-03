Un estudiante argentino premiado en la NASA

Matías Trufelman es un estudiante argentino de Ciencias Físicas destacado por su labor en la investigación científica y tecnológica.

En 2024, ganó notoriedad como miembro del equipo "The Space Toilets", un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que resultó ganador en una de las categorías del NASA Space Apps Challenge.

Estudia la carrera de Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y desarrolló una solución innovadora relacionada con la minería sustentable en Marte.

Participó en charlas abiertas a la comunidad sobre temas complejos como las ondas gravitacionales y su relevancia en el estudio de agujeros negros.