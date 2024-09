Un especialista en ciber inteligencia explicó que el ataque en el Líbano "fue único en su tipo"

El especialista en ciber inteligencia desde Israel, Matías Rott, en diálogo con Radio Nacional se refirió a la explosión masiva y simultánea de beepers ocurrida ayer en Siria y el Líbano, que tuvo como blanco miembros del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah. "No fue un atentado per se, fue una operación que aún no se sabe quién la llevó a cabo y si requiere un grado de especificación muy alto", dijo.

Rott mencionó que ayer no solo explotaron "walkies-talkies, sino laptops y telefónos celulares". "Lo que más aparenta es que explotaron las baterías de litio más que la puesta de explosivos. Son muy distintos los tipos de aparatos", aclaró. "Es un ataque único en su tipo, es la capacidad de sin adulterar el equipo, poder hacerlo detonar. Esto no se vio antes", agregó.