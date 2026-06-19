"Un equipo funciona cuando el resultado va más allá del aporte individual que cada uno pueda hacer"

A propósito del liderazgo que ejerce Lionel Messi en el equipo argentino y el reconocimiento de ese rol de parte de sus compañeros, Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con la Licenciada en Marketing y Comercio Internacional, consultora y speaker argentina especializada en transformación cultural, innovación y liderazgo.

Micaela "Mica" Akawie planteó ciertas pautas a partir de las cuales puede reconocerse a un líder y destacó la importancia de gestionar las emociones.

“Es meritorio reconocer cuando tenemos gente al lado que sabe y hace las cosas bien y alguien de quien puedo yo aprender. Tiene que ver con la mentalidad de crecimiento”, explicó a raíz de los dichos de Rodrigo De Paul sobre Messi.

“El éxito de los demás lo ven como inspiración y no como amenaza”. “Para que el equipo funcione tiene que entender que el resultado va más allá del aporte individual que cada uno pueda hacer”.

“Cuando lideramos un espacio, alguien aprende de nosotros por ejemplo o por antítesis. El liderazgo se entrena y uno puede crecer y desarrollar esas habilidades y llegar a liderar proyectos”, explicó.