Un equipo de prensa de San Juan había volado en el helicóptero accidentado horas antes de la tragedia

Marisa Gil Morales, periodista de Canal 8 de San Juan, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y relató el estremecedor testimonio de haber volado en el helicóptero Bell 412 apenas horas antes de que se estrellara en Ischigualasto. "Nos subimos con el camarógrafo y estuvimos con las mismísimas personas", afirmó la cronista desde la base del operativo de rescate.

La periodista recordó que durante la cobertura de una capacitación nacional, entrevistó en pleno vuelo al piloto Matías Valenzuela. "Matías, llévame para mostrarme cómo es el vuelo, cómo hacen ustedes la maniobra", le había pedido Gil Morales antes de iniciar lo que sería el último registro de la aeronave.

Ante la consulta sobre los riesgos de visibilidad en incendios, el piloto le transmitió total seguridad debido a su experiencia y tecnología. "Este piloto es uno de los más avezados a nivel país... acostumbrado a ambientes doblemente hostiles", destacó Marisa sobre la idoneidad del piloto fallecido.

Valenzuela le había explicado que el instrumental de última generación permitía minimizar riesgos en situaciones críticas. Sin embargo, la noticia del impacto fue devastadora para el equipo de prensa: "Nos cayó como un balde de agua fría que en menos de 24 horas viéramos que el helicóptero estaba siniestrado".

La tragedia se cobró la vida de siete personas, incluyendo a la cúpula de la policía y defensa civil de San Juan. Entre las víctimas se encontraban el comisario general Germán Videla, el jefe de Bomberos Rubén Castro, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

La cronista detalló que el helicóptero impactó contra una de las paredes de "las coloraditas", una zona de paredes inmensas y altísimas. Las condiciones meteorológicas en el parque Ischigualasto han dificultado las tareas: "Tenemos mucha niebla en el lugar, hay bancos espesos de niebla", dijo.

La geografía de la zona, declarada patrimonio de la humanidad, presenta desafíos extremos para los rescatistas que intentan extraer los cuerpos. Gil Morales explicó que los pequeños ríos secos generan cañadones que impiden un acceso rápido y directo al sitio del siniestro.

El accidente, que ocurrió el miércoles por la mañana, es investigado por la justicia federal debido a la jurisdicción nacional del operativo contra incendios. "Es la mayor tragedia aérea que tuvo San Juan", lamentó la periodista.