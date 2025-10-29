Un equipo de estudiantes argentinos de la UBA ganó el Mundial de Ingeniería en Petróleo

Cinco estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se convirtieron en el primer equipo argentino en ganar el Mundial de Ingeniería en Petróleo, una competencia internacional que consiste en preguntas y respuestas sobre la industria petrolera y que se desarrolla en Houston, Texas.

Catalina Daniela Montes, Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, quienes también son pasantes de YPF, habían clasificado al Mundial luego de quedarse con el segundo puesto de la instancia regional en mayo.

Catalina tiene 23 años, es de la Ciudad de Buenos Aires y egresada del colegio ORT. "Siempre supe que quería estudiar ingeniería y cuando egresé me anoté directamente en Ingeniería en Petróleo y me encantó", dijo.

Por su parte, Stefano tiene 24 y vive en Avellaneda, egresado del Quilmes High School. "Me anoté para probar, me encantó y me quedé", contó en relación a la elección de la carrera.

Nadine, de 23, es de Bernal, Quilmes, y estudió en el colegio Don Bosco. "A mí no me gustaba la biología, me iba bien en matemática y en química y busqué una carrera que relacione ambas cosas", sostuvo.

Demian también tiene 23, es de Olivos (Vicente López), egresado del Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos y cuenta que nunca tuvo el sueño de estudiar ingeniería, sino que lo decidió a último momento ya que simplemente le gustaba la matemática.

Las seis universidades argentinas que cuentan con la carrera de Ingeniería en Petróleo tienen un capítulo estudiantil que les permite participar en competencias organizadas por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo.

Una de esas competencias es el PetroBowl, un concurso a nivel internacional de preguntas rápidas sobre conocimientos de la industria energética.