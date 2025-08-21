Un encuentro con la música argentina

Silvana Casavalle, compositora y cantante de Paso del Rey, dialogó con Hernán Jechsmayr en Nacional Folklórica sobre su trayectoria y su participación en Ritmos Argentinos – Edición Folclore, que se realizará el viernes 29 de agosto en la Plaza Seca del Palacio Libertad.

Con trece años de carrera solista y tres discos editados, Casavalle destacó la importancia de este encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que reunirá a músicos de distintos rincones del país. La artista subrayó que la entrada será libre y gratuita, con la posibilidad de compartir la tarde con mate y amigos, en un marco cultural único en la ciudad de Buenos Aires.