Un encuentro con esencia cuyana

Claudia Moreno y Raúl Reynoso visitaron a Carla Ruiz en el estudio de Nacional Folklórica para compartir música y charlas sobre su recorrido artístico. Ambos se presentarán la noche del 22 de agosto en el Club Social Cambalache, en San Telmo, con un concierto de folclore cuyano que incluye obras de autores emblemáticos, composiciones propias y un repaso del disco Mujer Cuyana. Junto a Jorge Troyano, invitan a redescubrir la riqueza sonora de su tierra.