Un documental íntimo que revela secretos familiares

La Directora Lorena Muñoz visitó a Mariano del Mazo en Nacional Folklórica y presentó su nuevo documental Suerte de pinos, una película atravesada por lo íntimo y lo policial. La directora contó cómo el hallazgo del expediente judicial de un doble femicidio ocurrido en 1954 en Salduero (Castilla la Vieja) la llevó a reconstruir una historia familiar marcada por el silencio y la complicidad social. Recordó también sus trabajos anteriores —desde Yo no sé qué me han hecho tus ojos sobre Ada Falcón, hasta Gilda y El Potro— y adelantó que prepara un musical sobre la mítica cantante de tango junto a Sergio Wolf. Además, viajará a España con una beca para desarrollar la adaptación cinematográfica del libro Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró.