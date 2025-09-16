Un disco que une memorias y canciones del Río de la Plata

En diálogo con Mariano del Mazo, Alfredo Piro habló sobre su nuevo álbum Canciones de dos Puertos, grabado en un “falso vivo” en el Estudio 872. El disco, que reúne tangos, milongas y candombes, cuenta con la participación de Carlos Filippo y de artistas invitados como Celsa Mel Gowland. La tapa muestra una foto de 1972 de sus padres, Osvaldo Piro y Susana Rinaldi, en Mar del Plata, símbolo de los puertos que inspiraron la obra. Piro recordó la última charla con su padre a partir de esa imagen y destacó la conexión artística y afectiva con Montevideo. Además, adelantó la presentación oficial el sábado 8 de noviembre en Pista Urbana, junto a invitados especiales.