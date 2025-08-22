Un día para celebrar la esencia del folclore

En el marco del Día Mundial del Folclore, Antonio Rodríguez Villar —autor, compositor, periodista y miembro de la Academia del Folclore Argentino— conversó con Silvia Marruccio y su equipo sobre la riqueza y diversidad de las tradiciones. En el diálogo, resaltó cómo el folclore abarca no solo música y danza, sino también poesía, gastronomía, artesanías y costumbres que reflejan la identidad nacional. Además, destacó la importancia de las raíces históricas y la renovación constante a través de las nuevas generaciones, que reinterpretan las tradiciones manteniendo viva su esencia.