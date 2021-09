“Un día me invitaron a participar de la fiesta y a los dias me desinvitaron”

DESCARGAR

El cantautor, compositor y locutor jujeño relató que más que dolido, estaba desilusionado con lo que pasó con su frustrada presentación en la 70° edición de la FNE, anuncio que había hecho el presidente del Ente Autarquico Permanente de la fiesta, Martin Meyer. Según dijo el artista: “Simplemente un día me invitaron para participar de la fiesta y hace diez o doce dias me des-invitaron, sin mucha explicación. Así que no sé exactamente, tema de presupuesto, de que no podían, no sé… bueno, no quiero hablar del tema porque creo que esa explicación la deberían dar ellos”.

