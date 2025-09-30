Un cumpleaños entre recuerdos, familia y payadas

En comunicación telefónica con Silvia Maruccio y Colo Merino, la payadora Marta Suint compartió la emoción de celebrar un nuevo cumpleaños entre recuerdos familiares, anécdotas de sus comienzos y proyectos de vida. Evocó a sus padres, el esfuerzo de su juventud y la maternidad vivida intensamente, al mismo tiempo que reafirmó su compromiso con la justicia social y la tradición del canto improvisado. Rodeada del cariño de sus hijos, nietos y amigos, Marta agradeció el afecto de la audiencia y recitó unas décimas en vivo para sellar una jornada llena de música y memoria.