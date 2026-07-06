Un cumpleaños de punta a punta: desde LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel hasta LRA 16 Radio Nacional La Quiaca

Desde la Base Esperanza y transmitiendo por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Julieta Finochietti ,Virgina Bordón, Gisela Méndez y Mara Schmid hasta la otra punta del país en Jujuy, y por LRA 16 Radio Nacional La Quiaca, el periodista Iván Jurado, saludaron y compartieron sus vivencias desde sus respectivas emisoras en este 89º cumple de la Radio Nacional, y charlaron con el equipo de Korol en el Aire por LRA 1 Nacional Buenos Aires.

"Aquí estamos en temporal, y tenemos fuertes vientos hoy. La experiencia de hacer radio como las mujeres civiles de quienes tienen misión en la Antártida, es hermoso. Trabajamos todos los días y cada día nos entendemos más, con las señas de radio y el lenguaje radial", contaron. "Aprendemos mucho aquí, probamos bien los micrófonos. Cada una hace un programa también individual. Por la mañana contamos por la FM, a la gente de la base, y hablamos del clima, lo que vamos a comer ese día", contaron. Luego cada una de ellas tiene una sección diferente, en donde hablan de cultura, biología y el clima de cada base.

"Aquí los paisajes son increíbles, cada día es uno nuevo y no nos cansamos de sacar fotos. Los animales que vemos: pingüinos, las focas y los lobos marinos, los tenemos al lado", contaron.

Desde el norte del país, el periodista Iván Jurado de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca en Jujuy, también celebró este aniversario. "Esto es algo que puede pasar en la radio, en una cobertura federal desde el norte al sur a pleno. Aquí en la zona de frontera se vive este Mundial 2026 de una manera impresionante, es una oportunidad muy linda además para nuestros docentes rurales y sus proyectos educativos", dijo.