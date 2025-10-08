Un cóndor recupera su libertad en el sur de Santa Cruz

El guía especializado en ornitología Franco Paz, presidente de la asociación Somos Huellas Patagónicas, habló con Emiliana Merino sobre la liberación de Wallak, un cóndor andino rescatado y rehabilitado por la Fundación Bioandina.

El ave, de casi nueve años y 13 kilos de peso, será liberada en la localidad de 28 de Noviembre, en el extremo sur de Santa Cruz, donde se postula crear la Capital Nacional del Cóndor.

El evento incluirá una ceremonia de pueblos originarios y permitirá seguir el vuelo de Wallak mediante un rastreador satelital. La asociación también impulsa censos voluntarios: solo en la cuenca carbonífera registraron 134 cóndores activos en la zona.