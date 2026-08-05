Un club de la segunda división de Irlanda reunió a hinchas argentinos "para hacer cantitos" y fue un éxito en las redes

El Treaty United reunió a 60 simpatizantes albicelestes en su estadio para recrear la atmósfera de las tribunas sudamericanas. Con bombos, banderas y cánticos como “El que no salta es un inglés”, la iniciativa transformó el ambiente del partido y se volvió viral en todo el mundo. Agustín Morales, es oriundo de Carmen de Patagones y en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, contó cómo fue ese momento.

"Surgió la oportunidad de un intercambio y un grupo de chicos argentinos estuvimos en Irlanda, Escocia y en Londres. Estuvimos antes del partido de Argentina frente a Inglaterra, y nos recibieron con mucho cariño a nosotros", contó.