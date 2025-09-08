Un ciclo para celebrar la música del norte grande

El guitarrista jujeño Hugo Maldonado Barros, junto al pianista Mariano Agustoni, visitaron a Carla Ruiz y presentaron en la radio el proyecto que llevan adelante como Dúo Pumba. Ambos, amigos desde la infancia en Jujuy y hoy radicados en Buenos Aires, organizan el ciclo “Norte Grande” en el Centro Cultural Pepa Noya de San Telmo. Allí reciben a grandes artistas de la música argentina, como Liliana Herrero, Bruno Arias y próximamente Juan Falú. El ciclo busca ser un espacio accesible y abierto, donde conviven repertorios tradicionales del noroeste argentino con músicas de Bolivia, Perú y otros territorios andinos, sin dogmas ni límites. Maldonado destacó la importancia de generar un lugar de encuentro comunitario, con buena comida, bebida y, sobre todo, música en vivo que invita a escuchar y también a bailar.