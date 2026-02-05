Un chofer dejó el volante en plena avenida para pelear con un pasajero: el colectivo avanzó sin control en Flores

Un peligroso episodio de violencia callejera e imprudencia se registró en el barrio porteño de Flores, cuando un chofer de colectivo dejó el volante con la unidad en marcha para enfrentarse a golpes con un pasajero. El hecho ocurrió alrededor de las 23.15 del 25 de enero y quedó registrado por las cámaras internas del vehículo que fueron reveladas este miércoles. El director del Observatorio Vial Latinoamericano Fabián Pons, habló sobre este hecho en Ramos Generales por Radio Nacional y qué ocurre en el país con la violencia callejera.

"Hay muchisima violencia en el tránsito, hay mucha gente que hace justicia por mano propia. Esto se genera por la ausencia de la autoridad de control. Las infracciones quedan impunes y muchos reaccionan de una manera que no se debe hacer", mencionó.

En enero de 2026 hubo 1911 personas que recibieron "atención médica por el SAME" en la ciudad de Buenos Aires. "Y eso que enero es un mes tranquilo, porque muchas personas están de vacaciones. Eso significa igual que hubo alrededor de 60 personas atendidas por día ", agregó.