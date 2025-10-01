Un canto entre la memoria, la poesía y la búsqueda de identidad

En el estudio con Carla Ruiz, el cantante cordobés Juan Iñaki habló sobre su infancia, sus comienzos en la música y la construcción de una carrera guiada por la poesía y la experimentación. Recordó la influencia de Manuel Castilla, de Alfredo Ávalos y de Mercedes Sosa en su camino, y repasó los siete discos editados hasta hoy, además de su nuevo EP Aquí es donde soy feliz, grabado en su casa de Córdoba. También contó anécdotas sobre conciertos íntimos en su propio living, reflexionó sobre la importancia del archivo poético en la canción y adelantó su presentación en el Club Social Cambalache en San Telmoel el sábado 11 de octubre a las 21 hs. (Defensa 1179, San Telmo