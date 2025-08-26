Un canto desde la Patagonia

La cantante Casiana Torres visitó el estudio de Nacional Folklórica, donde dialogó con Carla Ruiz y conversó acerca de su último trabajo, su cuarto disco, Canto soy, disco nominado en la categoría de Mejor Disco de Folklore de los Premios Gardel. En la charla compartió detalles de esta reciente producción que rescata la tradición oral de la Patagonia y la enlaza con nuevas sonoridades.

Torres reflexionó además sobre la importancia de transmitir raíces culturales y cómo busca acercar su música a nuevas generaciones de oyentes.