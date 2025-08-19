Un canto de los Valles rumbo a Buenos Aires

Jacinta Condori conversó con Norberto Passera en La Noche de Nacional Folklórica sobre su presente artístico. La coplera salteña, comprometida con la tradición diaguita calchaquí, adelantó su gira por Buenos Aires del 12 al 22 de septiembre, con fechas en Lobos, el Palacio del Folklore en Av. Corrientes y Baradero, además de otras peñas en la ciudad. También habló del proyecto colectivo Mutandes, nacido en pandemia, y del valor de la copla como legado cultural.