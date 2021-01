Un bombero salvó la vida de una beba en ruta a Gualeguay

LA PEQUEÑA NO PODÍA RESPIRAR

LA PEQUEÑA NO PODÍA RESPIRAR ENTRE RÍOS

Un bombero de Ceibas logró salvar a una beba de unos seis meses que no podía respirar este martes de tarde. Ocurrió en la ruta a Gualeguay, en el kilómetro 30 y ½, en la mano de enfrente de la ruta una mamá pedía socorro con una bebé en brazos y “fui hasta el lugar y ofrecí mi ayuda”, expresó Mauricio Bugia que logró reaccionar rápidamente y ayudó a la madre y su pequeña. Le practicó masajes de reanimación para que vuelva a respirar “hasta que despidió un objeto plástico y largó el llanto”, relató el héroe de esta historia.

La madre “estaba shockeada, hacía todo lo que le decía pero sólo me miraba y no habló”, recordó el bombero. Al ver que la bebé ya estaba bien “y me regaló una sonrisa, seguí mi camino”, dijo Bugia y reconoció que es la primera vez que le toca vivir una situación en la que salva una vida.