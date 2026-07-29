Un bombero catamarqueño contó en 1° persona cómo fue el operativo de rescate de los mineros

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer más de tres noches aislados en la puna de Catamarca, donde quedaron atrapados por un temporal de nieve sin precedentes que provocó temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y acumuló varios metros de nieve en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Los operarios permanecieron inicialmente dentro de la camioneta en la que viajaban, pero cuando el vehículo quedó prácticamente sepultado por la nieve decidieron salir, encender un fuego y caminar para intentar conseguir señal con un teléfono satelital que tenía poca batería. Esa decisión resultó determinante para que los equipos de rescate lograran localizarlos durante el operativo.

Alfredo Medina es oficial de Bomberos Voluntarios del Cuartel de Santa María en la provincia de Catamarca.

En diálogo con Hernán Mundo, en Segundo Round contó detalles del operativo de socorro en el que lograron rescatar además a varias familias incluso con niños que también fueron sorprendidos por el temporal.