Un bloqueo atmosférico genera calor inusual en pleno otoño

Una masa de aire cálido persistente afecta a gran parte del país y provoca temperaturas inusuales para esta época del año, en un fenómeno asociado a un bloqueo atmosférico que impide el avance de frentes fríos.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó las características de este evento, al destacar que se trata de una situación poco frecuente para fines de marzo.

El fenómeno responde a un sistema de alta presión que se mantiene estacionario, lo que favorece condiciones de estabilidad, cielos mayormente despejados y temperaturas por encima de los valores normales.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, varias regiones del centro y norte del país registran máximas que superan los 30 grados, cuando lo habitual para esta época es un descenso progresivo hacia condiciones más otoñales.

Este tipo de bloqueos atmosféricos no solo prolonga las condiciones de calor, sino que también retrasa la llegada de lluvias y frentes fríos, lo que puede tener impacto en actividades productivas y en el consumo energético.

Se espera que el patrón se mantenga durante varios días más, hasta que un cambio en la circulación permita el ingreso de aire más fresco y normalice las temperaturas.