Un bar argentino fue elegido entre los 10 mejores del mundo

El bar porteño subterráneo Uptown fue posicionado en el octavo puesto del ranking de los mejores bares mundiales elaborado por la revista internacional Time Out.

Ubicado en Palermo, con una ambientación que recrea fielmente los túneles del metro de Nueva York, invita a vivir una experiencia inmersiva, urbana y diferente.

En el listado de los bares que hay que visitar sí o sí en las mejores ciudades del mundo de la revista internacional Time Out, Uptown fue ubicado en el octavo lugar del ránking.

Según Time Out, se trata de un lugar "urbano, alocado y absolutamente instagrameable", con una ambientación que recrea fielmente el subte neoyorquino.

Desde la entrada con molinetes y grafitis, bajo un sonido de rieles en movimiento, hasta el vagón que funciona como antesala al salón principal.

El listado de bares fue elaborado en forma conjunta por todos los editores y colaboradores internacionales de la revista.

En 2023 Uptown había sido incluido en el ranking Top 500 Bars, quedando en el puesto 413.

Uptown es uno de los proyectos de Mad Group, de los socios Andrés Rolando, Pablo Fernández y Hernán Rosales, que además cuenta con Nicky Harrison y Trade Sky Bar.

"Creemos en crear espacios con identidad, donde cada ambiente cuenta una historia, cada cóctel tiene un porqué y cada equipo aporta el alma que lo hace posible", dijo Rolando.