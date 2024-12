Un avión privado se despistó e impactó contra una casa, murieron dos personas

Un avión privado se despistó este mediodía en el Aeropuerto Internacional de San Fernando para luego salir despedido por tierra e impactar contra una vivienda vecina, lo que ocasionó la muerte del piloto y el copiloto y daños materiales, informaron fuentes policiales.

La aeronave matrícula LV-GOK salió a las 12.45 de Punta del Este y al efectuar la maniobra de aterrizaje a las 13.19, siguió de largo por motivos que se tratan de establecer, atravesó el alambrado perimetral del aeropuerto e impactó con una casa.

Así lo precisó la Jefatura de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria I del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que recibió la primera comunicación sobre el siniestro a las 13:23.

Julio César Bono, vocero de la fuerza, explicó que el aeropuerto fue cerrado por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y que rige el secreto de sumario.

Agregó que se estaban comenzado a realizar los peritajes y confirmó que los familiares de los dos pilotos fueron notificados y se encontraban en el predio.

Personal policial de la PSA se hizo presente en el lugar conjuntamente con los bomberos de la Policía Federal Argentina con asiento en San Fernando, quienes una vez que extinguieron el incendio, informaron que "en su interior yacían dos cuerpos calcinados", indicaron las fuentes de la fuerza.

En tanto, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) indicó en su cuenta de X que integrantes del organismo se dirigieron al lugar del suceso y que la investigación está a cargo de su sede central.

Videos filmados por los vecinos mostraron a la aeronave incendiada y a las brigadas de bomberos arrojando agua a la zon alcanzada por el fuego, mientras que una densa columna de humo podía ser observada desde lejos.

Los vecinos fueron preventivamente evacuados por los bomberos, que combatieron el fuego.

La PSA y testimonios de vecinos coinciden en que no hubo otras víctimas en el vecindario.

"Los vecinos están todos bien, estamos todos descalzos porque salimos con lo que teníamos puesto", contó a la señal TN una mujer que se identificó como habitante de la vivienda impactada por el avión.

"Escuchamos tres explosiones", dijo.

Otra mujer relató que "estaba durmiendo" porque es paciente psiquiátrica y tomó medicación.

"Me levantaron a patadas. Me salvaron la vida. Somos personas muy humildes nosotros, quiero ver si no perdí mis cosas", contó, mientras personal del municipio relevaba las casas dañadas para brindar asistencia.

Según algunas versiones, el avión volvía de un viaje a Punta del Este, con el piloto y el copiloto como únicos tripulantes.

La aeronave pertenece a la familia Brito. Jorge Brito, fundador del Banco Macro, falleció en un accidente de helicóptero el 20 de noviembre de 2020 en la provincia de Salta y su hijo, Jorge, es presidente del Club Atlético River Plate desde 2021.

Los investigadores intentaban esta tarde establecer las causas del accidente bajo las órdenes de Arroyo Salgado.