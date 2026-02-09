Un argentino radicado en Islandia, contó cómo es vivir allí y qué es lo que más extraña del país

Franco Italiano, quien es argentino y vive en Islandia, habló con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional sobre cómo llegó allí y las cosas más locas de vivir en ese país. Con su ex pareja viajó años atrás por un Festival de Cine, y luego de tener una oferta de trabajo en mecánica se quedó a vivir allá. "El contrato social da mucha estabilidad aquí pero igual se extraña Argentina", dijo.

"No es difícil hacerse amigos porque todos hablan inglés, aunque hablar islandés es muy complicado. No tienen palabras con correlatividad con otros idiomas", mencionó.

El sueldo básico está alrededor de los 3 mil dólares aunque tienen impuestos altos.