Un argentino es piloto de drones en Ucrania y lucha contra Rusia

Maximiliano Barrientos es el argentino de 32 años que se enlistó en el ejército ucraniano para enfrentar a Putin y comentpo la realidad de una guerra en la que la tecnología, los drones y la inteligencia artificial reemplazaron las trinchgeras y las ametralladoras.

"La palabra soldado o guerra quedó en el pasado, la guerra es otra cosa, los soldados eran los que peleaban en trincheras y ahora no. Ahora la muerte viene desde el cielo a través de un aparato que cuesta menos de 500 dólares y es de una forma silenciosa. Son mini bombarderos, hay robots y androides actualmente peleando en ambos lados. Da terror, no te deja dormir".

Agregó que "Yo traje mi entrenamiento militar desde Argentina, conocimiento de tanques, pero cuando me dieron las herramientas para trabajar parecía que íbamos a jugar a la play station. Pasamos de usar un arma a usar un joystick, los controles de videojuego. Da mucho miedo y tristeza porque un aparato que lo usa un niño lo usamos nosotros, y si no detenemos a Putin, en un futuro los niños van a pelear. En mi batallón hay chicos de 18 y 19 años. Yo con 32 años me da mucha pena y por eso estoy acá, para evitar que un niño más tenga que pelear".