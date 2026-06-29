Un argentino contó cómo se vive la pasión por la Selección en Bangladesh: "Jamás vi algo así"

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de personas en todo el planeta, la pasión por la Selección Argentina vuelve a sorprender. Uno de los testimonios más llamativos es el de Gonzalo Cazenave, un porteño de 42 años que lleva 16 años recorriendo el mundo y que decidió viajar a Bangladesh para vivir de cerca el fervor que despierta el equipo argentino en ese país asiático.

En comunicación con el equipo de Korol en el aire por Radio Nacional, relató que la experiencia superó ampliamente sus expectativas. Su viaje comenzó en Daca, la capital de Bangladesh, donde fue invitado por una universidad para compartir junto a miles de estudiantes el partido de la Selección Argentina contra Austria. Allí pudo comprobar el enorme fanatismo que existe con el fútbol argentino y especialmente con Lionel Messi.

"Me ofrecieron hospedaje, comida y chofer; todo por ser argentino. Llegué al aeropuerto, me estaban esperando tres persona y me dieron la bienvenida correspondiente. Me trataron de diez por ser argentino", dijo. "El día del partido fue una locura. Cuando llegué se armó un revuelo porque era el primer argentino que veía el partido con ellos en la universidad y me saqué miles de selfies. Por todos lados había banderas de Argentina, jamás vi algo así", agregó Cazenave.

Lo que parecía una experiencia singular se volvió todavía más sorprendente cuando se trasladó a una ciudad más pequeña del país. Según contó, una caravana de motocicletas salió a recibirlo con banderas argentinas, bocinazos y muestras de afecto que lo hicieron sentir como un invitado de honor. El recibimiento tenía una explicación particular: muchos habitantes del lugar nunca habían conocido personalmente a un argentino.

Durante su estadía también participó de encuentros con autoridades locales y fue homenajeado en distintas actividades vinculadas al Mundial. Entre los regalos que recibió se destacó una camiseta oficial de la Selección Argentina, símbolo de una admiración que atraviesa generaciones y que tiene a Messi como principal referencia.